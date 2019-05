El atractivo de la renta fija peruana, por Paul Rebolledo

Ante menores tensiones comerciales entre China y EE.UU. (que ahora parecen reavivarse), los activos financieros de riesgo brindaron rentabilidades sobresalientes en el período enero-abril del 2019: la bolsa americana ganó 17,5%, la europea 17,1% y la peruana 8%. La renta fija emergente no ha sido ajena a este comportamiento, rentando cerca del 8%.

En este contexto, ¿cómo se comportó la renta fija peruana? En particular, los bonos soberanos en soles han mostrado un desempeño notable en comparación con otros países de la región. Sus rendimientos para un plazo a 10 años (o, alternativamente, el costo de endeudamiento gubernamental) retrocedieron 51 puntos básicos (vs. 30 en México, 10 en Colombia, 26 en Brasil y 26 en Chile). Una caída de los rendimientos de un bono ocasiona un incremento en sus precios; así, la rentabilidad (no anualizada) del índice de estos bonos fue de 5% en solo 4 meses. ¿Qué factores impulsaron este rally?

Un primer criterio se centra en la política de mantener estables las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. ante una desaceleración de la economía mundial y presiones inflacionarias contenidas en EE.UU. Esta política ha venido alentando la complacencia temporal del mercado en materia de toma de riesgos en bonos emergentes y renta variable.

Un segundo componente se centra en la política monetaria local. La tasa de referencia, guía para las tasas de mercado de corto plazo, se ha mantenido estable en los últimos 14 meses, en línea con el sesgo expansivo del BCRP ante un crecimiento económico aún por debajo de su potencial.

Un tercer elemento se basa en la buena relación rentabilidad-riesgo de los títulos peruanos. Así, cifras macroeconómicas sólidas en comparación a otros países (a pesar de los recientes escándalos corporativos vinculados con Odebrecht y de un crecimiento económico menor al ideal) han venido animando a los inversionistas institucionales extranjeros a “comprar más riesgo Perú”. Así, la tenencia de bonos soberanos en manos extranjeras ha llegado a un nivel récord de 51% a marzo (vs. 39% a marzo del 2018).

Adicionalmente, los menores costos financieros gubernamentales han incentivado a algunas empresas peruanas a emitir en los mercados internacionales en soles. Así, las recientes emisiones en soles de Alicorp y Telefónica del Perú obtuvieron una demanda de 2 a 3 veces mayor que el monto de colocación final. A pesar de que estas compañías tuvieron que pagar tasas más altas que las esperadas (en comparación a su referencia gubernamental) debido al riesgo de liquidez internacional de los títulos, sus niveles aún hacen que los ‘deals’ sean considerados exitosos.

En suma, la renta fija peruana se ha visto beneficiada tanto del contexto de tasas de interés internacional y local como de los buenos fundamentos macro. Ello ha animado a los inversionistas extranjeros a reconocer la calidad crediticia de tales instrumentos tanto por el lado soberano como por el corporativo. Se espera que estas circunstancias se mantengan en el año, aunque no estarán exentas de la influencia de volatilidad originada principalmente en el contexto internacional.