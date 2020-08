Autonomía de los organismos reguladores en riesgo, por Alejandro Jiménez “El objetivo de los reguladores promover la inversión y mantener un equilibrio entre las empresas y sus usuarios, así como no sucumbir a las presiones de las autoridades políticas de turno. Por ello, el marco legal no debe permitir que se debiliten y sean capturados por alguno de los actores, ni a favor de los clientes o usuarios, ni a favor de las empresas”, señala el ex gerente general de Osiptel