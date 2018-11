¡Qué basura!, por Jaime Graña

Este fin de semana llega a su fin la exposición de fotos y videos que Camila Toro y yo presentamos en Callao Monumental como una forma de generar conciencia y acción hacia el grave problema de la basura y la necesidad de reciclaje. El problema que vivimos como país y planeta relacionado al incontenible ritmo de generación de desechos y basura es enorme; y especialmente en el Perú son muy pobres e incipientes los sistemas de manejo y reciclaje que tiene nuestro país.

Las cifras que ya recorren los medios del mundo son alarmantes: casi un millón de botellas plásticas PET y dos millones de bolsas plásticas no biodegradables se desechan cada minuto en el mundo… Pero nos debería preocupar mucho que esta información no haya generado suficiente cambio y acción en nosotros.

El Earthday Network, que aspira a ser el movimiento ambientalista más grande del mundo, y que organiza diferentes campañas y movimientos para lograr cambios que hagan que el planeta sea más sostenible, recomienda sobre el tema de la basura y el plástico adoptar las 5R’s: reduce, rechaza, reúsa, recicla y remueve.

Tengo que aceptar que he creado una predicción de la cual no me siento nada orgulloso. No la llamo profecía porque no soy profeta, pero siento que a este ritmo será antes de lo que preveo.

Para el año 2037 una parte importante de la población de varias ciudades del mundo tendrá que pagar por mejorar la calidad del aire y oxígeno que respira. Eso de que el aire es gratis llegará pronto a su fin para muchos. Siento que ya hay ciudades como Lima donde la calidad del aire es muy pobre. Según un estudio del Senamhi del 2016, la mayoría de los distritos medidos en la capital contenía niveles moderados o malos de material particulado o contaminado en el aire.

Estoy casi seguro de que debe estar de acuerdo en que cada vez los resfríos tardan más en curarse. Y eso es por la cada vez peor contaminación de nuestro aire, combinado con la humedad y los virus más resistentes. Espero equivocarme realmente, pero siento que, al ritmo que vamos, tendremos que pagar por suplir de oxígeno nuestras casas, nuestros modos de transporte y hasta nuestros hogares y oficinas.

Realmente espero que tomemos acciones menos políticas y más prácticas para impedir que lleguemos a niveles invivibles de polución del aire y del medio ambiente. Ya no es inusual ver videos en Instagram o Facebook de cuánto plástico ingieres cuando comes pescado…

Espero que este gobierno y las nuevas autoridades edilicias aseguren que los vehículos más contaminantes salgan del parque automotor, suban los impuestos a los vehículos más contaminantes, otorguen beneficios a aquellos que usen modos sostenibles de transporte, y penalicen o cobren más tributos a aquellas empresas que más polucionan. El balance entre mejores leyes y hacer que estas se cumplan tiene que mejorar.

Tenemos la suerte de que la gran mayoría de ciudades de la costa son mayormente planas y podrían contar con rutas de ciclovías integradas que aliviarían hasta en un 25% la carga de vehículos. Tengo la esperanza de que el nuevo alcalde de Lima tenga claros los problemas de la ciudad y qué debemos priorizar por hacer que esta sea una ciudad más organizada, más verde, más segura y menos contaminada. Para ello no tengo duda de que necesitaremos mano dura y disciplina. Hacer que se cumpla la ley con consecuencias más efectivas para quienes no la cumplan.

Igual, no creo que podemos pensar que estos son solo problemas del gobierno y por ello hay que actuar ya. Hoy me compré una bici eléctrica y me comprometo a usarla y disminuir mi huella de carbono; ya casi no consumo plástico de un solo uso; y seguiré promoviendo la conciencia por el cambio hacia un país más sostenible. Quiero confiar en que, con cuidado, mi casco y algo de suerte, no seré una víctima del caos de la ciudad ni parte de un accidente.

Necesitamos todos tomar acción. Saca tu bici, lleva tus bolsas reusables al supermercado, rechaza cañitas y bolsas diariamente y asegúrate de solo usar plástico cuando sea realmente necesario.

Seamos el cambio que queremos ver en el Perú.