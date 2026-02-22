Las políticas de estabilización sirven para mantener la inflación baja y el PBI cerca de su potencial. En ese terreno, en el Perú, al BCRP, encargado del control de la inflación, le ha ido muy bien; mientras que, al MEF, a cargo del PBI y la sostenibilidad de la deuda pública, le ha ido solo más o menos. También en el mundo, de acuerdo a Blanchard*, pasa lo mismo: “la política monetaria ha avanzado enormemente. La política fiscal, en cambio, no ha avanzado tanto”.

BCR, muy bien; MEF, más o menos
