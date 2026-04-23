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Resumen

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Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza el BCR, un oasis de estabilidad en medio del ruido político.
Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza el BCR, un oasis de estabilidad en medio del ruido político.
Por Roque Benavides

En un contexto electoral, la incertidumbre es parte del proceso. Las expectativas se ajustan ante posibles cambios en el rumbo político y las inversiones tienden a ponerse en pausa. En ese escenario, el valor de las instituciones se vuelve determinante.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.