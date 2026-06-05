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Resumen

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José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza la bienvenida la inversión, necesaria la planificación. (Foto AAP)
José Raúl Vargas, gerente general de Sky Airline en Perú, analiza la bienvenida la inversión, necesaria la planificación. (Foto AAP)
/ HUGO PEREZ
Por José Raúl Vargas

Hace unas semanas recibimos con agrado el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre el acondicionamiento de los aeropuertos de Juliaca, Arequipa, Tacna, Puerto Maldonado y Ayacucho para recibir vuelos internacionales. Una medida que merece reconocimiento porque promueve nuevas oportunidades de conexión. Pero, también invita a una reflexión necesaria: entender qué implica hacerla realidad en toda su dimensión.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.