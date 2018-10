Las brechas de la macrorregión norte, por Magali Silva

Desde hace 29 años, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha venido organizando sin interrupciones el Encuentro Empresarial del Norte, foro en el que se discuten temas de actualidad para el desarrollo sostenible de nuestro país y en especial de la macrorregión norte.

Me tocó participar en su versión más reciente y fue una oportunidad para constatar in situ el importante crecimiento que se viene observando en algunas regiones del norte del país y en particular de La Libertad, pero a la vez la preocupación latente del sector empresarial por seguir construyendo la ruta para el desarrollo del norte a través de nuevos motores que permitan mantener este círculo virtuoso de inversión-exportación-empleo-consumo interno- inversión y poder disminuir las brechas de desigualdad que existen en el interior de la macrorregión norte, donde no solo coexisten las provincias y distritos más pobres del Perú sino que regiones que ya habían logrado mejorar en indicadores de pobreza y acceso a servicios básicos han retrocedido considerablemente.

En el norte, las regiones que han tenido un crecimiento más acelerado han sido las que han permitido el desarrollo de la inversión privada y han sabido aprovechar las oportunidades del mercado mundial. Centrémonos en la región La Libertad.

Hace trece años sus exportaciones no tradicionales sumaban US$181 mlls. Hoy alcanzan US$1.176 mlls., la mayoría del sector agroexportador. Han sido fundamentalmente tres los elementos que han confluido en el éxito: el compromiso conjunto de empresarios y trabajadores por posicionar al Perú como proveedor de alimentos de clase mundial; una política pública orientada a promover el crecimiento del sector agrario gracias a la promulgación de la Ley de Promoción Agraria; y la apertura comercial mediante la negociación del TLC que se viene firmando desde hace 25 años y que ha permitido acceso para el 92% de nuestros productos de exportación no tradicional en condiciones ventajosas. Estos TLC permiten, también, mejorar la competitividad de las empresas al disponer de materia prima y maquinaria a menores costos; facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera y fomentan la creación de empleos formales.

No obstante estos avances, La Libertad experimenta hoy descensos importantes en productividad que limitan su crecimiento. La falta de infraestructura portuaria y aeroportuaria adecuada, la competencia desleal del sector informal, las rigideces en la contratación de mano de obra, entre otros, impiden la sostenibilidad.

El Perú tiene 7 millones de hectáreas aptas para la agricultura y la macrorregión norte alberga casi 2 millones. Adicionalmente, las nuevas irrigaciones Puyango, Alto Piura, Chira, Olmos, Jequetepeque Zaña II y Chavimochic III añadirán 200 mil hectáreas que podrán seguir escribiendo la historia de éxito que nos ha permitido estar en los primeros lugares de exportación mundial de productos agrícolas, reducir la pobreza y aumentar el bienestar de sus poblaciones. No nos empeñemos en desaparecer lo que funciona.