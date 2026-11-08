Resumen

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Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, analiza los 30 años de confianza y compromiso con el Perú.
Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, analiza los 30 años de confianza y compromiso con el Perú.
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Por Leandro García

Mañana, lunes 9 de noviembre, Buenaventura tocará el tradicional campanazo de inicio de sesión en la Bolsa de Nueva York (NYSE) para celebrar 30 años de cotización ininterrumpida. En 1996 nos convertimos en la primera empresa minera latinoamericana en listar la totalidad de sus acciones (‘full listing’) en el mercado bursátil más importante del mundo.

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