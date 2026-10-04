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Resumen

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Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP e investigadora del IEP, analiza cómo cambiar piloto en medio de la emergencia. | Foto: Andina
Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP e investigadora del IEP, analiza cómo cambiar piloto en medio de la emergencia. | Foto: Andina
Por Roxana Barrantes Cáceres

En estos días hemos escuchado sobre la noticia del avión que sufrió una situación de emergencia vital y cuyos más de 170 pasajeros terminaron sanos y salvos debido a un cambio de piloto en el medio preciso de la emergencia.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.