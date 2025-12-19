Cambios de liderazgo en la Reserva Federal: riesgos y realidades

A lo largo de 2025, la variabilidad en las expectativas sobre el curso de acción del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) en materia de política monetaria se consolidó como uno de los temas más relevantes para los inversionistas.

Al inicio del año, factores como la incertidumbre asociada a los efectos económicos de la agenda de la administración Trump 2.0 y el marcado sesgo de Jerome Powell hacia decisiones basadas en datos de alta frecuencia, en lugar de estimaciones estructurales —como se esperaría de un banco central con los recursos de la Reserva Federal—, apuntaban a una prolongada estabilidad en la tasa de interés de referencia.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Sin embargo, en el último trimestre de 2025, el FOMC no solo decretó tres recortes de 25 puntos básicos (pb), sino que, presionado por problemas de liquidez en los mercados monetarios y apalancados, anunció que la Reserva Federal volvería a ser comprador neto de deuda pública de EE.UU. Este giro ha alimentado el debate sobre una eventual pérdida de independencia del banco central más relevante para los mercados globales.

En un contexto global de creciente polarización política, para la mayoría de analistas las continuas críticas de Donald Trump a la gestión de Powell socavan la independencia de la Reserva Federal. En tiempos de elección de un nuevo liderazgo, esto podría comprometer por completo su credibilidad. Sin desconocer estos riesgos, es imperativo que los inversionistas adopten una mirada más profunda sobre los desafíos estructurales, no solo de la economía estadounidense, sino del marco global y del análisis económico estándar.

Al igual que inmensa mayoría de las economías consideradas desarrolladas, EE.UU. enfrenta un problema fiscal que podría agravarse con una postura monetaria laxa, producto de una eventual “politización” de las decisiones. Cabe resaltar que la relajación monetaria y fiscal, tan temida actualmente, no es un fenómeno nuevo o reciente, al contrario, se trata del curso habitual de acción observado en las últimas décadas. Ante la ausencia de mejoras sostenidas en productividad, los responsables de política —técnicos y políticos— han impulsado medidas que explican los desequilibrios acumulados que hoy caracterizan la economía global.

En el caso concreto de EE.UU., los temores sobre un repunte inflacionario y los retos fiscales actuales anticipan que el proceso de elección del sucesor de Powell estará marcado por interés, preocupación y escepticismo. No obstante, un análisis equilibrado debe reconocer que lo que, con justa razón, hoy se percibe como riesgo, en otros períodos presidenciales fue considerado por la mayoría de los economistas como un conjunto de políticas necesarias y oportunas, cuyos efectos acumulativos se remontan a la era de Alan Greenspan.

Por ello, para que los cuestionamientos sean realmente útiles para los inversionistas, deben dirigirse a las causas estructurales y no limitarse a los hechos coyunturales.