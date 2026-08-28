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Resumen

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Mirko Astudillo, director general de cbc Perú, analiza el canal tradicional: potenciar al microemprendimiento es clave para el desarrollo sostenible del país. Foto: gob.pe.
Mirko Astudillo, director general de cbc Perú, analiza el canal tradicional: potenciar al microemprendimiento es clave para el desarrollo sostenible del país. Foto: gob.pe.
Por Mirko Astudillo

El canal tradicional cumple un papel fundamental en la economía del país. Las bodegas no solo forman parte de la vida cotidiana de millones de hogares, sino que también constituyen una importante fuente de autoempleo y emprendimiento para miles de familias peruanas. Su relevancia es indiscutible: más del 70 % del gasto en bienes de consumo masivo se realiza a través de este canal¹.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.