Hace unos días participé del primer evento del año que organizó la Sociedad Peruana de Marketing llamado “Marketing y Política: el rol del marketing en la democracia”. Tuve el honor de compartir escenario con profesionales de primer nivel, como son Rolando Arellano Cueva y Urpi Torrado. Entre los conceptos que destacó Rolando estuvo la importancia que las propuestas que hacen los candidatos durante sus campañas conecten con problemas reales de la gente. Urpi resaltó, entre varios puntos, lo indispensable de manejar los datos generados por las encuestas de manera rigurosa y responsable. En mi caso expliqué que una estrategia de campaña política requiere los mismos ingredientes que una campaña de una marca de consumo masivo: una propuesta de valor relevante y única, aterrizada a una estrategia de comunicación de alto impacto que conecte emocionalmente.

