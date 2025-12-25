Carta a Papá Noel

Querido Papá Noel, hoy es Navidad y no puedo dejar pasar la oportunidad para enviarte esta misiva con una lista de deseos, respecto de la cual me atrevo a decir que es probablemente compartida por muchos peruanos. En esta oportunidad, te quiero pedir lo siguiente:

1. Mucha sabiduría y valores para nuestros congresistas para que sean conscientes de que han sido elegidos para servir a la población y por lo tanto, deben ejercer su función legisladora en beneficio del país y por encima de sus propios intereses.

2. La implementación de estrategias de inteligencia claras, coordinadas y directas que permitan combatir exitosamente la inseguridad que se vive en el país

3. Una verdadera mejora en la calidad de la educación, empezando por nuestros niños con una buena alimentación que elimine la anemia y luego por nuestros jóvenes , para que cuenten con herramientas para competir en el ámbito laboral. Solo una población educada asegura el futuro de un país.

4. Salud de calidad para que nadie tenga que hacer colas en la madrugada para obtener una cita o esperar meses para ser operado de dolencias graves.

5. Políticas claras que nos permitan promover la explotación de nuestros recursos naturales para generar ingresos y crecimiento económico, respetando el medio ambiente, en armonía con la comunidad y protegiendo nuestro patrimonio cultural.

6. Un buen servicio de transporte público que alivie el caótico tráfico de Lima, así como vías, carreteras y puentes que mantengan bien comunicado al país de manera segura.

7. Medidas de promoción que nos haga competitivos frente a otros países de la región para incentivar y atraer la inversión privada, fomentando el empleo formal y el crecimiento económico.

8. Un régimen de pensiones sólido y enfocado en el largo plazo que permita que todos tengamos una jubilación digna.

9. Partidos políticos serios, con militantes preparados y comprometidos a trabajar para promover e implementar propuestas de desarrollo sostenible, con un buen control del financiamiento a fin de evitar que economías ilegales sustenten candidaturas.

10. Funcionarios públicos de carrera, nombrados por meritocracia y con verdadera vocación de servicio al ciudadano.

11. Servicios públicos básicos de agua, luz y saneamiento para toda la población.

12. Finalmente y, siendo consciente de que probablemente éste sea el único deseo que se cumpla, te pido que los peruanos mantengamos esa capacidad de resiliencia para salir adelante frente a situaciones cada vez más complejas, que no perdamos esa creatividad que nos caracteriza, que continuemos siendo una de las poblaciones con mayor número de emprendedores, y que nunca perdamos ese orgullo que sentimos de ser peruanos. Por esta razón espero que todos y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de disfrutar de esta Navidad con la esperanza de que el 2026 será un año mejor.