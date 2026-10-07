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Resumen

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María Pía Palacios Mc Bride, Directora IPE Arequipa, analiza cómo cerrar brechas con lo que ya tenemos.
María Pía Palacios Mc Bride, Directora IPE Arequipa, analiza cómo cerrar brechas con lo que ya tenemos.
Por Maria Pía Palacios

Este año me invitaron a moderar el panel sobre prosperidad en la Cumbre Perú Sostenible 2026. En una sola sesión quedó claro aquello que llevamos años debatiendo sin resolver: la prosperidad no es un asunto de escasez de recursos, sino de cómo los usamos. Y en eso, el Perú no tiene excusa.

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