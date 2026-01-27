China piensa a cinco años… y nos abre oportunidades

Mientras buena parte del mundo sigue reaccionando a la coyuntura, China piensa a cinco años. El nuevo Plan Quinquenal 2026–2030, que será aprobado formalmente en marzo, no busca sorprender, sino ordenar prioridades en un contexto global más fragmentado, menos predecible y claramente más competitivo.

Dado los retos estructurales que tiene, China ya no busca crecer más rápido: apunta a crecer con mayor calidad y control. El crecimiento deja de medirse solo en tasas de expansión y pasa a evaluarse en términos de productividad, resiliencia y autonomía. Es un cambio menos vistoso, pero estratégicamente más relevante.

El plan tiene cinco áreas de enfoque:

1. Innovación tecnológica . Beijing asume que la competencia global se juega en las tecnologías críticas. Inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, nuevos materiales y comunicaciones 6G aparecen como prioridades. Un ejemplo reciente es el avance en IA generativa aplicada a manufactura, donde Huawei ha desplegado plataformas industriales de IA que ya optimizan procesos, reduciendo tiempos de producción y mermas. No es solo investigación: están pasando del laboratorio a escala nacional.

. Beijing asume que la competencia global se juega en las tecnologías críticas. Inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, nuevos materiales y comunicaciones 6G aparecen como prioridades. Un ejemplo reciente es el avance en IA generativa aplicada a manufactura, donde Huawei ha desplegado plataformas industriales de IA que ya optimizan procesos, reduciendo tiempos de producción y mermas. No es solo investigación: están pasando del laboratorio a escala nacional. 2. Modernización industrial . El objetivo ya no es producir más, sino mejor. El plan impulsa digitalización, automatización y sofisticación de la industria, al tiempo que consolida clústeres de alto valor agregado. La robotización sigue acelerándose: China instaló más de la mitad de todos los robots industriales del mundo en el 2025, aumentando eficiencia y calidad en sectores como automotriz y electrónica.

. El objetivo ya no es producir más, sino mejor. El plan impulsa digitalización, automatización y sofisticación de la industria, al tiempo que consolida clústeres de alto valor agregado. La robotización sigue acelerándose: China instaló más de la mitad de todos los robots industriales del mundo en el 2025, aumentando eficiencia y calidad en sectores como automotriz y electrónica. 3. Demanda interna . China busca fortalecer su mercado doméstico. Mejores ingresos, protección social y servicios públicos no son políticas sociales, son instrumentos para reducir vulnerabilidades externas y sostener el crecimiento. Ciudades como Shenzhen y Hangzhou ya han ampliado sus programas de salud digital y subsidios para impulsar el consumo familiar, integrando política social con dinamismo económico.

. China busca fortalecer su mercado doméstico. Mejores ingresos, protección social y servicios públicos no son políticas sociales, son instrumentos para reducir vulnerabilidades externas y sostener el crecimiento. Ciudades como Shenzhen y Hangzhou ya han ampliado sus programas de salud digital y subsidios para impulsar el consumo familiar, integrando política social con dinamismo económico. 4. Desarrollo sostenible . La transición energética, la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de emisiones se integran a la estrategia productiva. China ya es el mayor instalador global de energía solar y eólica, y en el 2025 conectó el primer reactor nuclear modular del mundo, una apuesta por tecnologías limpias que refuerzan su liderazgo global. Además, esto reduce su exposición al petróleo importado.

. La transición energética, la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de emisiones se integran a la estrategia productiva. China ya es el mayor instalador global de energía solar y eólica, y en el 2025 conectó el primer reactor nuclear modular del mundo, una apuesta por tecnologías limpias que refuerzan su liderazgo global. Además, esto reduce su exposición al petróleo importado. 5. Seguridad económica. Diversificar cadenas de suministros, reducir dependencias críticas y anticipar shocks externos se vuelve tan importante como crecer. Viene fortaleciendo su modelo de “doble circulación”, diversificando proveedores y ampliando reservas estratégicas de alimentos.

Para el Perú y América Latina, este giro abre oportunidades. Una China más enfocada en calidad, tecnología y sostenibilidad demandará nuevos socios, nuevos proyectos y cadenas de valor más sofisticadas. Hay oportunidades en energías limpias, infraestructura moderna, minería responsable, agroindustria avanzada y servicios asociados.

El desafío no es menor, pero la señal es clara: los países que logren aprovechar esta nueva lógica china podrán atraer inversión de mayor calidad y construir relaciones económicas más duraderas. Pensar a cinco años, esta vez, también puede jugar a nuestro favor. Mensaje para nuestro futuro presidente/a.