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Rodrigo Oblitas, economista de Macroconsult, analiza China y la nueva competencia en los mercados peruanos. | Photographer: Megan Varner/Bloomberg
Rodrigo Oblitas, economista de Macroconsult, analiza China y la nueva competencia en los mercados peruanos. | Photographer: Megan Varner/Bloomberg
/ Megan Varner
Por Rodrigo Oblitas

China se ha consolidado como una de las grandes potencias manufactureras del mundo. Su capacidad para producir a gran escala y en una amplia variedad de rubros ha reforzado su presencia exportadora en cada vez más países, y Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. En nuestro mercado, la entrada de productos chinos ha reconfigurado ciertos sectores a distintas velocidades. Desde Macroconsult, hemos analizado catorce mercados clave donde las importaciones chinas han ganado terreno, con énfasis en los de mayor competencia.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.