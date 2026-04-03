China se ha consolidado como una de las grandes potencias manufactureras del mundo. Su capacidad para producir a gran escala y en una amplia variedad de rubros ha reforzado su presencia exportadora en cada vez más países, y Perú no ha sido ajeno a esta tendencia. En nuestro mercado, la entrada de productos chinos ha reconfigurado ciertos sectores a distintas velocidades. Desde Macroconsult, hemos analizado catorce mercados clave donde las importaciones chinas han ganado terreno, con énfasis en los de mayor competencia.

Un caso claro es el de la alta tecnología. En este mercado, las importaciones chinas no han desplazado a la producción local, que sigue siendo limitada, sino a proveedores de otros países. Vehículos, celulares, laptops y otros productos históricamente importados de otros países ahora compiten directamente con marcas chinas. Esto ha ampliado la oferta y ha permitido que más consumidores accedan a productos competitivos a precios más bajos, lo que explica el rápido posicionamiento de estas importaciones.

El panorama es distinto en textiles y vestimenta. Allí, la presión recae sobre la producción nacional y, sobre todo, en segmentos de alto volumen y rápida rotación, donde la oferta china ha ganado terreno rápidamente. En este caso, se observa un cambio en la dinámica competitiva de un sector donde los productores locales enfrentan mayores exigencias en precio, escala y tiempos de respuesta. En un rubro con capacidad de generar empleo, abastecer el mercado interno y seguir desarrollando exportaciones, esta presión obliga a observar con atención cómo se reconfigura la competencia.

No todos los mercados muestran el mismo grado de exposición. En ciertas industrias, como la alimentaria o maderera, la presencia china sigue siendo limitada o su avance ha sido más gradual. Sin embargo, si la oferta china acelera su ingreso en estos segmentos, podrían enfrentar una competencia más intensa en los próximos años.

La discusión no debería centrarse en estar a favor o en contra de la presencia china en la economía peruana. Esa presencia puede generar beneficios claros: amplía la oferta, eleva la competencia, reduce costos para consumidores y empresas, e incluso puede impulsar nuevas inversiones. El reto está en asegurar que esa competencia se desarrolle bajo las mismas reglas para todos. En algunos casos, pueden surgir distorsiones, y ahí es donde el marco normativo debe garantizar que la apertura comercial siga siendo una oportunidad real de desarrollo.