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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza la cifra clara Foto: Antonio Melgarejo/ GEC
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza la cifra clara Foto: Antonio Melgarejo/ GEC
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Estuardo Ortiz

El Perú inicia una nueva etapa, con un nuevo gobierno y nuevas autoridades en el sector Transporte. Cada cambio de gestión abre la oportunidad de revisar políticas que afectan a industrias estratégicas como la aviación, que conecta regiones, impulsa el turismo y facilita el comercio.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.