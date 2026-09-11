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Resumen

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Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza el clima regulatorio. | Foto: Antonio Melgarejo / GEC
Estuardo Ortiz, CEO y Fundador de JetSmart Airlines, analiza el clima regulatorio. | Foto: Antonio Melgarejo / GEC
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Estuardo Ortiz

Cada vez que una aerolínea decide dónde hacer escala, compara tiempos, demanda y costos. Lima tiene una oportunidad concreta de seguir fortaleciendo su rol como punto de conexión regional, y para ello es importante revisar las condiciones que enfrentan pasajeros y aerolíneas cuando utilizan la capital peruana como punto de conexión. Entre ellas, hay un factor que merece discusión: el costo asociado a estas conexiones.

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