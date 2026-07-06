Siempre soñé con que la publicidad peruana sea reconocida mundialmente tanto como nuestra gastronomía y que nos sintamos tan orgullosos de los publicistas y ‘marketeros’ peruanos como de nuestros chefs.

Y algo así se ha empezado a cocinar. La semana pasada acabó el Festival de Cannes (el mundial de la publicidad), donde una delegación de publicistas peruanos tuvo la ‘performance’ más sobresaliente de su historia.

Y es que Perú viene recogiendo leones de manera consistente en los últimos años. Pero el 2026, sin duda, quedará grabado en la historia colocándose en el puesto número 11 del ranking mundial y con una cosecha de leones impresionante: 16 en total, incluyendo 2 Grand Prix, 3 oros y gran cantidad de platas y bronces para agencias como Circus Grey, Mc Cann y Fahrenheit.

Para Circus Grey, se trata de su segundo Grand Prix en 3 años. En el 2024 obtuvo el Grand Prix de Design con Unacem por su campaña “Sightwalks” y este año se llevó el Grand Prix de Creative Data para una de las marcas más emblemáticas de la industria peruana como es el BCP, por la campaña SOS POS; una idea que transforma los terminales de pago de las bodegas en herramientas para bloquear las cuentas bancarias en caso de robo del celular.

Nuestra clienta, Anna Lenka Jauregui, gerente de Marketing del BCP, viajó hasta Cannes para presentar el caso en vivo ante los jurados de las categorías Innovation y Titanium, poniendo a prueba la idea, la data y la escalabilidad. Realmente fue una experiencia inolvidable.

Durante la semana del festival fue gratificante ver cómo grandes colegas de países como Brasil, Inglaterra, España y EE.UU. se quedaban admirados por la calidad del trabajo peruano. Pero este resultado sobresaliente no pasa de la noche a la mañana o porque se hayan alineado los planetas. El gremio publicitario empezó este viaje en 1999 con el primer león de la historia para Perú. Ya han pasado 27 años de trabajo colectivo y constante.

Por eso, este resultado es un verdadero reconocimiento al trabajo serio y honesto para marcas grandes que resuelven sus retos con las ideas más innovadoras y disruptivas. Ideas que impactan en el negocio y la sociedad. Ideas que se trabajan arduamente por un año de la mano de clientes tan apasionados, audaces y valientes como sus agencias.

Es importante recordar que este año en el Festival de Cannes se inscribieron alrededor de 20.000 piezas de 92 países y solo el 10% llega al ‘shortlist’ (finalista). De ellos, el 3% se convierte en un león. Y, de esa cifra, únicamente el 1% son oros y el 0,5% se convierte en un Grand Prix. Este año, Perú tuvo 2 Grand Prix.

¿Se repetirá un año como este? Uno nunca sabe. Pero si queremos que se repita, la receta seguirá siendo la misma: trabajo, trabajo, trabajo. Ya estamos en la vitrina del mundo.

Qué lindo sería que la publicidad peruana sea tan famosa como nuestra cocina, para poder decir como Gastón Acurio: ¨Lo que el mundo quiere, eso es el Perú¨