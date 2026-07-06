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José Luis Rivera y Piérola, CEO de Circus Grey, analiza la cocina y publicidad peruana de talla mundial
José Luis Rivera y Piérola, CEO de Circus Grey, analiza la cocina y publicidad peruana de talla mundial
Por José Rivera y Piérola

Siempre soñé con que la publicidad peruana sea reconocida mundialmente tanto como nuestra gastronomía y que nos sintamos tan orgullosos de los publicistas y ‘marketeros’ peruanos como de nuestros chefs.

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