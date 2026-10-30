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Resumen

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Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza la cohesión social y confianza, motores de crecimiento. (Foto: Tom Lartige Catillon/Getty Images)
Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza la cohesión social y confianza, motores de crecimiento. (Foto: Tom Lartige Catillon/Getty Images)
/ Tom Lartige Catillon
Por Evans Avendaño

Los recientes acontecimientos en Francia y otros países de Europa han puesto sobre el tapete una serie de dilemas políticos como, por ejemplo, la inmigración. La ciencia económica suele evaluar la migración bajo un cálculo costo-beneficio: es positiva si la contribución de los migrantes supera las prestaciones que reciben frente a la presencia de un estado del bienestar. Así, a mayor estado de bienestar, mayor es el costo fiscal o menor el beneficio neto de la migración. Sin embargo, dicho análisis omite la afectación a una variable intangible y necesaria para la estabilidad de una nación: la cohesión social, entendida como el grado de confianza mutua entre sus miembros.

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