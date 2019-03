Sobre comisiones, alineamiento e incentivos, por José Larrabure

Estas últimas semanas hemos venido escuchando diversas críticas sobre las utilidades de las AFP en el 2018, año en que la rentabilidad de algunos de los fondos que administran en nombre de sus afiliados fue negativa. Si bien estos resultados se revirtieron totalmente en los primeros 2 meses del 2019, la problemática del alineamiento de intereses entre las AFP y los partícipes del Sistema Privado de Pensiones (SPP) es un tema que siempre surge en momentos en donde la rentabilidad de los fondos no es positiva.

Algo que no se ha comentado recientemente y que las mismas AFP no han sabido comunicar es que la regulación vigente incluye algunos mecanismos que apuntan a un mayor alineamiento de intereses. Uno de estos es el denominado “encaje”, que no es más que capital de las AFP invertido en los mismos fondos que administran, de esta manera las AFP están expuestas también a los buenos o malos resultados al igual que los afiliados al SPP. De hecho, en el 2018 las AFP registraron pérdidas por cerca de S/1.400 millones asociadas al encaje invertido en los fondos que administran, compartiendo de alguna manera la suerte de los participantes en el SPP.

►SBS: Afiliados a las AFP podrán ahorrar a través de comercios

►Cómo incrementar nuestras pensiones, por José Larrabure

►El Congreso busca fijar límites de edad para la jubilación anticipada ordinaria

Un segundo esquema de alineamiento es la denominada comisión por saldo en la cual las AFP cobran en base al monto administrado. Cuando la rentabilidad es negativa el tamaño del fondo disminuye y por consiguiente también las comisiones cobradas. Hoy, más de 5 millones de afiliados al SPP están en la comisión mixta que tiene un componente de pago por saldo y que será íntegramente por saldo a partir del año 2023.

Dicho esto, considero que es positivo que se abra la discusión hacia potenciales mejoras al SPP, entre las cuales se incluyan medidas dirigidas a mejorar el alineamiento de intereses. La propuesta de incluir un esquema de comisión variable o en función al desempeño de los fondos es una posibilidad bastante válida, pero que, en mi opinión, debe ser discutida ampliamente ya que podrían generarse incentivos que, en lugar de beneficiar a los afiliados, terminarían por afectar negativamente sus pensiones futuras. Por ejemplo, el esquema que se ha venido proponiendo en el que las AFP no cobren comisiones en años en que la rentabilidad de los fondos es negativa, podría terminar enfocando a los equipos de inversiones de las AFP en la búsqueda de rentabilidades de corto plazo, perdiéndose una de las bondades más potentes de un sistema de pensiones que es la capacidad de asumir mayor riesgo y soportar temporalmente malos resultados en búsqueda de mejores rentabilidades de largo plazo. Otro incentivo perverso que puede generarse con un esquema de comisiones variable y con visión cortoplacista es una excesiva toma de riesgo en la búsqueda de revertir resultados negativos de corto plazo.

No existe un esquema de comisiones que sea perfecto y que logre un completo alineamiento de intereses. Por lo mismo es muy importante evaluar a profundidad los incentivos que se pueden generar, ya que lo más importante es darle opciones al afiliado y lograr que todos los grupos de interés apuntemos al mismo objetivo, maximizar las pensiones futuras de los peruanos.