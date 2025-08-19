Cómo China se convirtió en el principal socio del continente africano

Hace un mes escribí sobre cómo la relación Perú–China ha evolucionado hasta convertir a China en nuestro principal socio comercial e inversionista. Si miramos unos años atrás a África, encontramos un escenario similar en escala y velocidad, pero con matices que ofrecen algunas lecciones para nosotros.

En 2024, el comercio entre China y África superó los US$280 mil millones. Hablamos de casi el mismo tamaño de comercio que existe entre China y Latam excluyendo Brasil. El principal socio comercial africano de China es Sudáfrica, seguido de Nigeria, Egipto, Angola y Congo. Al igual que con el Perú, los componentes de la relación son claros: los países africanos exportan principalmente materias primas (petróleo, cobre, cobalto, hierro y productos agrícolas) mientras importan maquinaria, vehículos, bienes electrónicos y de consumo.

En inversión extranjera directa, las magnitudes impresionan. En la última década, China ha destinado más de US$150 mil millones (similar a lo invertido en Latam) a proyectos africanos: puertos en Kenia y Tanzania, ferrocarriles en Etiopía y Nigeria, hidroeléctricas en Zambia y Guinea, todo bajo la Iniciativa “la Franja y la Ruta”. Esta iniciativa fue lanzada por China en el 2013 con el objetivo de mejorar el comercio internacional mediante la construcción de carreteras, puertos, ferrocarriles y telecomunicaciones.

Otra área de influencia es la financiera. China ha promovido el uso del RMB (yuan) como moneda de liquidación comercial, y ha desarrollado el CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) como alternativa a SWIFT, para realizar transferencias inmediatas en yuanes entre países. Además, fondos chinos han invertido en fintechs africanas como PalmPay, billetera digital considerada una de las fintechs de más rápido crecimiento de África con más de 35 millones de usuarios en Nigeria principalmente.

Los montos de inversión de China en África y Latam representan menos del 10% del total de inversión extranjera de China. Me suena a oportunidad futura para que Perú atraiga más inversiones chinas.

En el plano geopolítico, los países africanos le dan a China acceso seguro a recursos críticos y una red de rutas marítimas y terrestres que refuerzan su presencia global. En Perú, el equivalente es el puerto de Chancay, que le abre a China una puerta directa al Pacífico sur. La diferencia es que, en África, la influencia china se distribuye en varios países, mientras que en nuestro caso se concentra aquí.

También compartimos retos. Tanto en África como en Perú, el comercio presenta una asimetría: China exporta bienes industriales y tecnología, mientras recibe recursos naturales. En mi columna anterior les conté que, aunque el balance es positivo para Perú, es importante aprender a generar más valor agregado local. África viene enfrentando el mismo desafío.

Entender los ejemplos africanos puede ayudarnos a aprovechar mejor las oportunidades. La historia de los próximos 15 años dependerá de qué tan preparados estemos para jugar en igualdad de condiciones con un socio tan grande como China.