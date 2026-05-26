Le pedí a Claude (inteligencia artificial) que hiciera una comparación de las propuestas económicas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para el periodo 2026–2031 bajo los siguientes supuestos: (1) que los precios actuales del cobre, oro y plata se mantengan durante ese periodo; (2) que ambos gobiernos logren mayorías parlamentarias; (3) que se prioricen el crecimiento del PBI, la reducción de la pobreza, una inflación dentro del rango meta; y (4) la disciplina y sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, le solicité a Claude que realizara el análisis como si fuera un experto en Economía del Desarrollo y Política Pública con 20 años de experiencia, especializado en análisis comparativo de políticas latinoamericanas, reducción de pobreza y evaluación de programas de gobierno. A continuación, la respuesta que me dio este experto creado con IA.

Con el cobre sobre US$ 5,00/lb y el oro por encima de US$ 4.000/oz, el Perú recibiría miles de millones de dólares adicionales al año en ingresos fiscales. Ambos planes se vuelven más financiables, pero cada uno destinaría esos recursos de manera radicalmente distinta.

En un contexto de boom, el peligro no es quedarse sin dinero. El peligro es gastarlo de una forma que genere inflación o deuda cuando el ciclo se revierta.

Fuerza Popular plantea un modelo diseñado para capturar el ciclo extractivo: destrabe de proyectos mineros, simplificación administrativa e inversión privada como motor. Con precios altos, el PBI crecería entre 5,5% y 6,5% anual y la pobreza bajaría a entre 18% y 20% al final del periodo. Si el gasto corriente no se expande abruptamente, lo que permitiría al BCRP mantener la inflación dentro del rango meta y sostener la disciplina fiscal incluso si el ciclo se revierte.

Juntos por el Perú usaría el boom como palanca tributaria: mayores utilidades mineras financiarían transferencias y universalización de servicios. El impacto redistributivo directo sería más profundo para la pobreza extrema. Sin embargo, la expansión fiscal de varios puntos sobre el PBI en una economía ya caliente presionaría la inflación fuera del rango meta —como ocurrió en Bolivia y Ecuador entre 2007 y 2014. La propuesta de una nueva constitución añade 18–24 meses de incertidumbre, frenando la inversión justo cuando el ciclo es más favorable.

Bajo este escenario, el veredicto es claro: Fuerza Popular crece más, mantiene la inflación controlada y preserva la sostenibilidad fiscal. Juntos por el Perú se centra en políticas redistributivas, pero el boom es el peor momento para lanzar una reforma constitucional y una expansión fiscal masiva. El ciclo no resuelve el dilema de JPP; lo hace más costoso de desperdiciar.

Este análisis fue elaborado por inteligencia artificial utilizando evidencia histórica latinoamericana e indicadores económicos objetivos. Sin afiliación política ni ideológica, la IA evalúa propuestas, no personas, y mide resultados, no intenciones. La conclusión la dictan los datos, no las preferencias. El análisis no necesariamente es perfecto, pero sí útil. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones.