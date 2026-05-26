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Resumen

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Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza con el viento a favor, ¿quién aprovecha el boom?. Foto: Perú Retail
Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, analiza con el viento a favor, ¿quién aprovecha el boom?. Foto: Perú Retail
Por Aldo Ferrini

Le pedí a Claude (inteligencia artificial) que hiciera una comparación de las propuestas económicas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú para el periodo 2026–2031 bajo los siguientes supuestos: (1) que los precios actuales del cobre, oro y plata se mantengan durante ese periodo; (2) que ambos gobiernos logren mayorías parlamentarias; (3) que se prioricen el crecimiento del PBI, la reducción de la pobreza, una inflación dentro del rango meta; y (4) la disciplina y sostenibilidad fiscal. Adicionalmente, le solicité a Claude que realizara el análisis como si fuera un experto en Economía del Desarrollo y Política Pública con 20 años de experiencia, especializado en análisis comparativo de políticas latinoamericanas, reducción de pobreza y evaluación de programas de gobierno. A continuación, la respuesta que me dio este experto creado con IA.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.