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Resumen

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Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza cómo construir confianza. | Foto: Andina.
Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza cómo construir confianza. | Foto: Andina.
Por Roque Benavides

Es evidente que el mundo necesita cada vez más minería. La transición energética, los centros de datos y la electrificación del transporte están impulsando una demanda de minerales que, según las proyecciones, podría duplicarse hacia 2040. Esta es una gran oportunidad para nuestro país. Junto con Chile producimos el 40% del cobre mundial, lo que nos coloca en una posición privilegiada.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.