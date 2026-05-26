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Resumen

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Pía Zevallos, Jefa de Sostenibilidad de la Unidad de Materiales para la Construcción de Grupo Gloria, analiza construir y descarbonizar, lo que el sector construcción en el Perú aún no está midiendo.
Pía Zevallos, Jefa de Sostenibilidad de la Unidad de Materiales para la Construcción de Grupo Gloria, analiza construir y descarbonizar, lo que el sector construcción en el Perú aún no está midiendo.
Por Pia Zevallos

El déficit de infraestructura en vivienda, salud y educación hace del Perú un país que necesita construir más. Pero el volumen de obra que el país requiere en los próximos años representa también una oportunidad histórica, la de decidir ahora con qué materiales se levanta ese futuro.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.