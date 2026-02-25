En tiempos de incertidumbre, la economía deja de ser un concepto abstracto y se vuelve profundamente cotidiana. No se mide solo en indicadores o proyecciones, sino en decisiones simples: qué llevar del supermercado, qué producto rinde más, qué compra puede esperar y cuál no. La economía, en esos momentos, se vive primero en la mesa, el baño y la despensa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.