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Resumen

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Jill Khoury, Líder de Sostenibilidad de BBVA en Perú, analiza el COP31, una agenda global, una oportunidad para el Perú.
Jill Khoury, Líder de Sostenibilidad de BBVA en Perú, analiza el COP31, una agenda global, una oportunidad para el Perú.
Por Jill Khoury

Del 9 al 20 de noviembre, Antalya (Turquía) será sede de la COP31, la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático. Cerca de 200 países se reunirán para avanzar en los compromisos climáticos internacionales, que incluyen limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Sin embargo, Naciones Unidas advierte que superar temporalmente ese umbral es cada vez más probable.

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