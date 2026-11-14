Del 9 al 20 de noviembre, Antalya (Turquía) será sede de la COP31, la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático. Cerca de 200 países se reunirán para avanzar en los compromisos climáticos internacionales, que incluyen limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Sin embargo, Naciones Unidas advierte que superar temporalmente ese umbral es cada vez más probable.

Para el Perú, esta discusión es especialmente relevante. Aunque representa apenas el 0,4% de las emisiones globales, está expuesto a sequías, inundaciones y escasez de agua. Su riqueza natural —84 de las 117 zonas de vida del planeta— convive con una distribución desigual de los recursos hídricos: en la costa se concentra cerca del 60% de la población y el 80% del producto bruto interno (PBI), pero se dispone de menos del 2% del agua dulce del país.

El reto no es elegir entre sostenibilidad y crecimiento, sino invertir para hacerlos compatibles. El sector agroexportador, que superó los US$ 15.000 millones en 2025, necesita mejorar la eficiencia hídrica; la industria debe reducir emisiones sin perder competitividad, y las pequeñas empresas adaptarse a requisitos ambientales en determinados mercados.

La banca puede contribuir a convertir estos desafíos en proyectos financiables y facilitar el acceso a capital. En BBVA, tenemos el objetivo de canalizar 700.000 millones de euros en negocios sostenibles, que comprenden actividades ambientales y sociales, entre 2025 y 2029. A septiembre de 2026, el Grupo había canalizado 254.000 millones. En el Perú, tras superar los S/ 16.000 millones en 2025, el banco registró –en septiembre de este año– un volumen cercano a esa cifra.

Este esfuerzo requiere colaboración público-privada. La Hoja de Ruta de Finanzas Verdes del Ministerio del Ambiente contempla movilizar alrededor de US$ 5.800 millones hacia proyectos ambientales al 2030. Alcanzar ese objetivo exige identificar oportunidades de inversión, facilitar financiación y promover alianzas.

La COP31 representa una oportunidad para intercambiar experiencias y conectar las prioridades climáticas globales con los desafíos del Perú. La participación del sector privado, junto con gobiernos y otros actores, puede ayudar a identificar soluciones en ámbitos como la gestión del agua, la adaptación climática y la reducción de emisiones.

El valor de la cumbre dependerá de lo que ocurra después: de la capacidad para transformar los acuerdos en inversiones, alianzas y proyectos que contribuyan a fortalecer la resiliencia climática y el desarrollo económico del Perú.