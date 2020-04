Completar el padrón de receptores de los bonos con los hogares que estando en situación de pobreza y que no aparecen en la lista (por ser hogares nuevos, por falta de registros actualizados, etc.). Si bien ya se está haciendo este trabajo, esto urge y es contra el reloj. Recoger información, validarla (que parece un lujo que podría ser opcional en esta emergencia, pero que para los funcionarios públicos que aprueban los nuevos usuarios es imprescindible y no pueden obviar) y proceder a incluir a estos nuevos receptores vulnerables es crítico. La ayuda de las organizaciones sociales, iglesias, organizaciones de base es crucial para incluirlos rápido y bien, en alianza siempre con los municipios.