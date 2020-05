Esperamos que los efectos negativos del coronavirus desaparezcan en algún momento, sin embargo, es muy probable que muchos de ellos persistan durante algún tiempo. Hasta ahora, las cifras de contagios globales alcanzan 4.312 millones de personas, 295 mil muertos, una caída del PBI global de más de 2%, y pérdidas económicas incalculables.

Por ahora, los niveles de incertidumbre se mantienen aún elevados. No existe certeza sobre cuánta gente lo tienen; cuántos casos son asintomáticos; si las personas recuperadas desarrollarán inmunidad y si ésta será permanente; si es posible que el virus mute; si se descubrirá la vacuna o tratamiento pronto y si estas serían efectivas.

Son preguntas que hasta el momento los expertos reconocen que sólo el estudio detallado posterior brindará respuestas concretas. Sin embargo, algo que se puede afirmar con certeza es que el mundo está cambiando y la forma en que los efectos del Coronavirus avancen, delinearán el retorno de los mercados financieros.

Tampoco está claro que, de existir una solución médica, el crecimiento económico y por ende el rendimiento de los mercados se vaya a recuperar de manera acelerada. Pues todavía no se ha determinado con exactitud cuál ha sido el daño económico generado por los estragos de la enfermedad, ni tampoco si estos daños son reparables del todo.

Hay algunas industrias que ya han sido dañadas materialmente, como aerolíneas, turismo, hotelería, restaurantes, cines, entretenimiento, y demás servicios. En algunas de estas industrias, no sólo se están reportando despidos masivos, sino también quiebra de empresas. Este tipo de sectores no se reactivarán a no ser que la solución medica sea inmediata. La interconexión económica de estos y otros sectores en la economía es bastante fuerte, y con ello se arrastran a muchas otras industrias, como la minería o el sector petróleo y energía, desempeño se ve afectado negativamente por los precios de los metales y el petróleo, impactados tremendamente por el menor consumo global, producto de los efectos negativos del coronavirus.

Por otro lado, hay sectores donde el distanciamiento social ha promovido su crecimiento dado que estos funcionan como sustituto de la interacción social y entretenimiento. Ejemplos como televisión, redes sociales, servicios de streaming, videojuegos, proveedores de almacenamiento digital, infraestructura tecnológica y laboratorios especializados han visto subir su demanda de manera considerable.

Afortunadamente, los gobiernos han puesto en marcha una serie de medidas destinadas a palear temporalmente los efectos económicos negativos del coronavirus, con el fin de evitar o postergar el rompimiento de la cadena de pagos de las economías. Acciones como subsidios a las personas, salvatajes financieros para las industrias más afectadas, financiamientos baratos para las compañías con el fin de evitar despidos, entre otros. Hasta el momento, el tamaño de los programas monetarios y fiscales de los gobiernos están logrando mantener las expectativas de crecimiento favorables y con ello un mantenimiento de la cadena de pago y un desempleo aún contenido. Sin embargo, la efectividad de estos programas dependerá de la duración de la crisis.

¿Qué es el covid-19?

El covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

