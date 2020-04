En medio de la situación difícil que enfrentamos considero importante la oportunidad para reflexionar sobre dos temas que esta crisis nos está haciendo ver claramente, y que son particularmente relevantes para estudiantes de gestión pública y público en general: (i) el funcionamiento de la economía de un país, y (ii) el rol del Estado como gestor de esa economía.

Las medidas de aislamiento social por el nuevo coronavirus (COVID-19) han tenido efectos sobre la oferta y la demanda en todos los mercados. Muchas empresas han dejado de producir o han limitado su producción y, por lo tanto, no venden y no generan ingresos. Sin esos ingresos, se les hace difícil pagar a sus trabajadores, y, por lo tanto, las familias no reciben ingresos que les permitan cubrir sus gastos. Queda claro entonces, que esta crisis ha afectado, a diferencia de otras, tanto a la oferta como a la demanda.

Las políticas públicas pueden ayudar a que los mercados sigan funcionando. Para ello, se necesita aplicar instrumentos que permitan que las empresas tengan liquidez para pagar a sus trabajadores (que sus familias reciban ingresos y puedan permanecer en cuarentena) . El Estado emplea, entonces, una serie de mecanismos para lograr que la cadena de pagos no se rompa. ¿Cómo se logra que las familias mantengan sus ingresos? Haciendo que las empresas sigan pagando a sus trabajadores, aunque no estén produciendo.

Lamentablemente esto no soluciona el problema de todos, porque casi dos tercios de nuestra población trabaja en el sector informal, es decir, no están en la planilla de una empresa, y por lo tanto, no existe el mecanismo para que ese pago se operativice. Por lo tanto, el Estado tendrá que hacer transferencias directas a este segmento de la población, como ya lo está haciendo.

Adicionalmente, para que las empresas puedan seguir pagando a los trabajadores, deberán recibir algún tipo de apoyo para evitar su quiebra. Por ello, el Estado necesita darle liquidez a las empresas y una forma es posponiendo el cobro de sus obligaciones, como el pago de impuestos, y dando líneas de crédito para que puedan financiar sus gastos y luego, reactivar la producción. En este escenario, el Banco Central de Reserva ha reducido las tasas de encaje bancario y propuesto nuevos mecanismos para darle liquidez a las instituciones financieras para que no se reduzca el crédito al sector privado.

Finalmente, la menor producción lleva a que los analistas estimen una caída entre 3,5% y 0,5% en el PBI. Adicionalmente, nuestro mercado exterior se han visto afectadas por los impactos del COVID-19 alrededor del mundo, generando una caida de los precios internacionales de nuestras exportaciones. Esto complicará las finanzas públicas, pues el Estado cobrará menos impuestos y tendrá que afrontar gastos adicionales para enfrentar la emergencia. En conclusión, se generará déficit fiscal.

El vaso medio lleno, es que tenemos como financiar esta crisis del COVID-19. Tenemos reservas internacionales, tenemos un bajo indice de endeudamiento y hemos sido disciplinados en los últimos años para que nuestras cifras macroeconómicas sean sólidas. Lo que aún no está claro, es si todo esto será suficiente.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.