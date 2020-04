En medio de la fuerte expansión del coronavirus, los estragos que ha dejado no se limitan solamente a una gran pérdida de vidas humanas y muchas otras en riesgo, sino a un deterioro sustancial en la economía y a una gran destrucción de valor en los mercados financieros. La única forma conocida hasta el momento de acabar con este mal es el aislamiento social, receta que ha sido aplicada en casi todos los países.

Lamentablemente esto no es una tarea menor, sino todo lo contrario, pues trae consecuencias muy serias en el plano económico. El aislamiento social implica no sólo que la población no salga de sus casas, salvo para atender necesidades muy básicas como buscar alimentos o atenciones médicas, sino que las personas dejen de consumir productos y servicios, lo cual trae consigo una caída muy fuerte en las ventas de las empresas, y a su vez se traslada en una reducción de la producción y el empleo. Por ejemplo, en EE.UU., cuya economía está basada en servicios, se estima que el impacto sería de una caída de 20% en el PBI.

Ante ello, muchos países están poniendo en marcha una serie de estímulos económicos que están ayudando a mitigar los efectos negativos de corto plazo que la pandemia está ocasionando en la economía. Tanto las políticas monetarias expansivas (bajadas de tasas de interés e inyección de liquidez al sistema financiero), como las políticas fiscales expansivas (exoneración de impuestos, entrega de subsidios directos, etc); en este contexto, no son reactivadoras, sino más bien de salvataje, pues buscan que en el corto plazo no se rompa la cadena de pagos y por ende el funcionamiento de la economía. Estas políticas serían efectivas en la medida en que el aislamiento social no sea tan prolongado. Los gobiernos básicamente están gastando una gran cantidad de recursos para comprar tiempo, pues la única forma de generar una reactivación es que la economía se abra nuevamente, pero que esto ocurra antes de que se rompa la cadena de pagos.

El rompimiento de la cadena de pagos es el peor escenario para la economía global, pues ello conllevaría a un espiral de quiebra de empresas, un colapso del sistema financiero y a una magnificación del desempleo, incremento de la pobreza y un gran retroceso que sería muy difícil de recuperar.

Sin embargo, la buena noticia es que en algunas regiones la situación está mejorando. La ciudad china de Wuhan ya salió de su aislamiento, Austria y Dinamarca han comenzado a aliviar sus restricciones de salud pública, y otros países europeos están elaborando planes para seguirlos en la misma dirección. En muchos países, como Italia y España, las tasas de infección han alcanzado su punto máximo y ahora están en declive. Si es así, entonces para el mundo desarrollado, es posible que la pandemia termine más pronto.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

____________________________________

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

