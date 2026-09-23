Durante mucho tiempo, el crecimiento de una empresa se midió principalmente por sus ventas, su participación de mercado o su capacidad de expandirse. Hoy esa mirada se ha ampliado: crecer también implica generar oportunidades para quienes forman parte de nuestra cadena de valor.

Detrás de cada producto existe una red mucho más amplia: proveedores, distribuidores, transportistas, emprendedores y pequeños negocios que hacen posible que la operación funcione a diario. Su peso económico es enorme: a nivel mundial, las pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 90% de los negocios y generan más de la mitad del empleo, según el Banco Mundial. En el Perú, las mype representan el 99,2% de las empresas formales, generan 10,3 millones de puestos de trabajo y aportan el 20,6% del PBI, de acuerdo con Produce. Fortalecer esa red no es únicamente una cuestión de eficiencia, sino una forma de construir empresas más competitivas y economías más dinámicas.

Esto implica cambiar la manera en que entendemos las relaciones empresariales. Un proveedor no debería ser visto solamente como quien entrega un insumo, ni un distribuidor como el último eslabón antes de llegar al mercado. Cada uno es un socio que puede aportar conocimiento, innovación y capacidad para llegar más lejos.

Por eso, uno de los principales desafíos de las empresas es entablar relaciones que permitan desarrollar capacidades. Compartir conocimiento, facilitar herramientas, promover estándares más altos, acompañar procesos de digitalización o abrir nuevas oportunidades comerciales puede marcar una diferencia significativa, especialmente para pequeños negocios que suelen enfrentar mayores barreras de desarrollo. En el Perú, los sectores de comercio y servicios concentran el 85,5% de las mypes formales, lo que muestra hasta qué punto elevar sus capacidades puede tener un impacto transversal en la economía.

También supone entender que las relaciones sostenibles se construyen en el tiempo. Requieren confianza, diálogo y una visión de largo plazo que permita identificar oportunidades comunes. Cuando una empresa acompaña el desarrollo de quienes forman parte de su ecosistema, no solo fortalece su operación, sino que contribuye a generar capacidades que perduran más allá de una relación comercial específica.

Ese crecimiento compartido genera, además, un efecto multiplicador. Cuando una pequeña empresa se vuelve más productiva, puede contratar más personas, invertir, innovar y fortalecer su comunidad. Cuando un distribuidor amplía su negocio, se generan nuevas oportunidades a su alrededor. Y cuando toda la cadena avanza, la empresa se vuelve más resiliente y competitiva.

En Grupo AJE conocemos de cerca el valor de este ecosistema. Nuestra propia historia nació de un emprendimiento familiar y, a medida que fuimos creciendo, también lo hizo la red de personas y negocios que ha acompañado nuestra expansión. Esta experiencia nos ha enseñado que ninguna empresa crece sola.

El reto es seguir construyendo vínculos de largo plazo que no se limiten a una transacción, sino que generen oportunidades para ambas partes. Porque la sostenibilidad empresarial también consiste en crear condiciones para que otros puedan desarrollarse.

Al final, una empresa verdaderamente sólida no es únicamente aquella que logra crecer, sino la que tiene la capacidad de hacer que su crecimiento impulse también a quienes avanzan junto a ella.