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Resumen

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Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza cómo crecer juntos, el valor de una cadena que se fortalece.
Augusto Bauer, CEO adjunto de Grupo AJE, analiza cómo crecer juntos, el valor de una cadena que se fortalece.
Por Augusto Bauer

Durante mucho tiempo, el crecimiento de una empresa se midió principalmente por sus ventas, su participación de mercado o su capacidad de expandirse. Hoy esa mirada se ha ampliado: crecer también implica generar oportunidades para quienes forman parte de nuestra cadena de valor.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.