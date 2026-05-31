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Waldo Mendoza Bellido, Vicerrector Académico de la PUCP, analiza crecimiento económico y desarrollo humano, una vía de doble sentido, para La Mirada. (Imagen: Andina)
Waldo Mendoza Bellido, Vicerrector Académico de la PUCP, analiza crecimiento económico y desarrollo humano, una vía de doble sentido, para La Mirada. (Imagen: Andina)
Por Waldo Mendoza

A pesar de todos sus problemas, el Perú ha tenido, durante este siglo, un crecimiento económico importante y también desarrollo humano.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.