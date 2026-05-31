A pesar de todos sus problemas, el Perú ha tenido, durante este siglo, un crecimiento económico importante y también desarrollo humano.

Según las cifras para América Latina y el Caribe (ALC) del Fondo Monetario Internacional, entre el 2000 y el 2025, en términos del PBI per cápita medido en dólares comparables internacionalmente, el Perú ascendió del puesto 29 al puesto 23. En un periodo similar, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Perú subió del puesto 16 al puesto 12 en ALC.

A pesar de la elocuencia de estas cifras, que muestran una correlación positiva entre el crecimiento económico y el desarrollo humano, políticos y algunos economistas del desarrollo muestran cierto desprecio por el crecimiento económico. En este artículo intentaré disuadirlos de que: i) sin crecimiento no hay desarrollo humano, ii) el desarrollo humano contribuye al crecimiento económico y iii) el canal de transmisión entre el crecimiento económico y el desarrollo humano es la calidad de la política pública.

Crecimiento económico y desarrollo humano

El crecimiento económico es el incremento sostenido de la producción de bienes y servicios finales de un país o una región, durante un período de tiempo determinado, generalmente un año.

Los premios Nobel Solow, Lucas y Romer nos han enseñado que el crecimiento económico (del PBI per cápita) depende del grado de desarrollo tecnológico o productividad total de factores, del capital físico, del capital natural y del capital humano por trabajador. Los países con instituciones inclusivas, crecen sostenidamente, porque promueven el desarrollo tecnológico y la inversión en capital físico, capital natural y capital humano.

El desarrollo humano es un concepto que va más allá del crecimiento económico. En los términos del premio Nobel Amartya Sen, la idea central es que el desarrollo no debe medirse solo por el crecimiento económico, sino por lo que las personas realmente pueden ser y hacer: por sus capacidades. En lugar de preguntar cuánto produce una nación, este paradigma pregunta: ¿La gente vive bien? ¿Tiene acceso a la educación? ¿Tiene una vida saludable y larga?

La herramienta a nivel mundial para medir este concepto es el IDH, creado por el PNUD e inspirado en los trabajos de Sen. El IDH es un indicador sintético que promedia los logros de un país en tres dimensiones fundamentales: i) salud (esperanza de vida al nacer), ii) educación (para adultos, años promedio de instrucción, y años esperados de instrucción para los niños) y iii) nivel de vida (PBI per cápita). El IDH se expresa como un valor numérico que va entre 0 y 1 (donde 1 es la máxima puntuación posible).

Sentido de ida: el crecimiento financia las “capacidades” de Sen

En el primer sentido de esta vía, el crecimiento económico actúa como el combustible indispensable para elevar la calidad de vida. El crecimiento económico financia el desarrollo humano a través de dos canales.

El canal privado. Una economía en expansión genera más puestos de trabajo y mejores salarios. Los mayores ingresos otorgan a las familias el poder adquisitivo para mejorar su salud y educación, y, en general, les da más capacidades.

El canal público. El crecimiento es la fábrica de recursos para el sector público porque genera más recaudación. Con esos recursos, a través de la política social, básicamente, el gobierno puede mejorar la salud y la educación de los peruanos, logrando elevar el IDH.

El crecimiento, entonces, es un medio, no el fin. Tener las arcas fiscales llenas no sirve de nada si las postas médicas en las zonas altoandinas carecen de medicinas, o si los niños en la Amazonía estudian en escuelas sin conectividad. El dinero público debe transformarse en capacidades humanas concretas, de lo contrario, la vía se interrumpe.

Sentido de vuelta: La doble causalidad y el poder del capital humano

Fue Gustav Ranis quien demostró con rigurosa evidencia que las naciones que priorizan el desarrollo humano logran, a mediano y largo plazo, un crecimiento económico mucho más robusto y sostenible que aquellas que solo buscan el crecimiento a secas.

¿Cómo se retroalimenta este proceso? La respuesta está en los determinantes del crecimiento económico. Romer y Lucas revolucionaron la ciencia económica al demostrar que el crecimiento a largo plazo no depende de factores externos o de la simple acumulación de capital físico o natural, sino del capital humano, el conocimiento y las ideas. Una población sana y educada, entonces, contribuye al crecimiento económico.

Conclusiones

El crecimiento económico en el Perú ha cumplido con su rol de financiar el desarrollo humano, con creces. Por la vía privada, el crecimiento ha elevado el empleo y los salarios. Entre principios de este siglo y el mes de marzo último, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú, la Población Económicamente Activa ocupada en Lima Metropolitana ha subido en 61%, 2,27 millones de personas. En el mismo periodo, el salario, medido por la Remuneración Mínima Vital, se ha elevado en 50% en términos reales. Así mismo, por la vía pública, entre 2000 y 2025, el presupuesto público per cápita en términos reales se ha multiplicado por 2,75.

El crecimiento económico del Perú de los próximos años luce prometedor: tenemos todas las condiciones para volar. Contamos con un montón de minerales por explotar, enormes posibilidades de irrigar decenas de miles de hectáreas en la costa peruana, términos de intercambio por las nubes, etc. Y en paralelo pueden ordenarse las cuentas públicas, para que el grado de inversión no esté en riesgo. Toca, en este año y los siguientes, aplicar una política fiscal contractiva.

Pero, ¿cómo fortalecer la influencia del crecimiento económico sobre el desarrollo humano?: con buenas políticas públicas. ¿Y cómo se hacen buenas políticas públicas?

Esencialmente, con un gobierno estable que tenga un gabinete con gente altamente capacitada, especialmente en los ministerios de Educación, Salud y el Midis.