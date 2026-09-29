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Resumen

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Hugo Perea, jefe de Research del BBVA Perú, analiza el crimen y castigo, un análisis económico. (Andina)
Hugo Perea, jefe de Research del BBVA Perú, analiza el crimen y castigo, un análisis económico. (Andina)
Por Hugo Perea

El avance de la criminalidad es hoy lo que más agobia a los peruanos. En particular, el crecimiento de las extorsiones golpea con dureza a transportistas, bodegueros y emprendedores, afectando el normal desarrollo de sus actividades y su integridad física. En los últimos cinco años, las denuncias mensuales por extorsión se han multiplicado por cinco.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.