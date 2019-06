Criptomoneda de Facebook: gran idea, empresa equivocada, por Enrique Dans

Todo indica que Facebook está a punto de lanzar su criptomoneda el 18 de junio, un proyecto conocido internamente como Libra, y que pronto, al parecer, todos estaremos usando. Entonces,¿cuáles son las implicaciones de una compañía con 2,4 mil millones de usuarios que lanzan su propia moneda?

Estratégicamente, el movimiento tiene sentido para Facebook: en un momento en que muchos cuestionan el predominio de las redes sociales y cuando la mayoría de sus propios accionistas dicen que quieren ver la espalda de Mark Zuckerberg, la compañía anuncia un proyecto muy ambicioso de atractivo universal.

Lo hace otorgándole un papel central en la economía mundial, a raíz de innumerables proyectos de criptomonedas de dudosa legalidad, irresponsablemente especulativos y derrochadores de energía, dirigidos, entre otros, a personas en países con monedas inestables o con una penetración bancaria limitada.

Como dijo Jack Dorsey, este puede ser el momento perfecto para crear una moneda universal para la era de Internet, lo que refleja la tendencia hacia la universalización del mundo. Sin embargo, lo que está menos claro es si esta moneda debería estar en manos de Facebook.

Técnicamente, el proyecto no es terriblemente interesante: aunque la compañía ha contratado a muchos talentos con experiencia en el mundo de las criptomonedas, lo que ha construido es un establo anclado a una cesta de monedas, valores y organizaciones para evitar el control excesivo por parte de una sola empresa. jugador (incluido Facebook), y por lo tanto, cualquier especulación potencial: la compañía ha hablado con instituciones financieras para proporcionar capital en forma de miles de millones de dólares de monedas fiduciarias internacionales y valores de bajo riesgo como garantía para estabilizar el precio de la moneda.

La moneda de Facebook se puede transferir sin costo a través de los productos de Facebook, incluidos Messenger y WhatsApp, (Foto: Xataka)

Las empresas interesadas en operar un nodo tienen que aportar $ 10 millones para validar las transacciones con la moneda, para votar en operaciones futuras y, sobre todo, para evitar discusiones sobre el poder excesivo de Facebook. La compañía planea ceder el control de su criptomoneda a una fundación externa independiente con sede en Suiza.

La moneda de Facebook se puede transferir sin costo a través de los productos de Facebook, incluidos Messenger y WhatsApp, y la compañía está trabajando con los minoristas para aceptarlo como pago, lo que puede implicar comisiones y posiblemente algún acuerdo con los administradores de redes de cajeros automáticos para permitir el intercambio con otras monedas.

Incluso puede haber incentivos para los usuarios que van desde el pago por publicidad hasta promociones de esquemas similares a los programas de lealtad. La compañía puede incluso pagar intereses a los usuarios por los depósitos en su moneda, una medida diseñada para evitar la sospecha de que la compañía mantiene intereses.

Además de la atención que atraerá el proyecto, incluso de parte de los reguladores, aumentará el conocimiento de las criptomonedas, dinamizando el entorno y posiblemente ayudando a evolucionar. La moneda de Facebook está diseñada para ser fácil de usar y tan fácil como cualquier otra moneda convencional, permitiendo que todos, no solo los expertos, se unan a ella.

La moneda también nos permitirá saber de una vez por todas cuántos usuarios reales tiene Facebook: todos deberán identificarse para evitar el lavado de dinero u otros usos delictivos. Esto será particularmente importante en los estados fallidos o donde pocas personas tengan cuentas bancarias.

En muchos sentidos, una moneda universal, basada en la experiencia de otras criptomonedas y dirigida a poblaciones que, por muchas razones, están fuera de la economía tradicional, parece una buena idea. Sin embargo, el problema es que la compañía detrás tiene la peor reputación de privacidad, junto con los estándares éticos que la han visto involucrada en acusaciones de manipulación electoral e incluso genocidio.

En lo que respecta a Facebook, sus usuarios son materia prima, y ​​la idea de que tenga acceso a mis registros financieros me aterra.

No me importa si le encarga a otras compañías administrar su nueva criptomoneda: en el pasado, los problemas de Facebook surgieron después de que hizo cómplices de las compañías que invirtieron sumas masivas en publicidad en su red: no ha mostrado ningún obstáculo para alienarlos. convirtiéndolos en esclavos que creen que Facebook es la respuesta a todas sus necesidades y que vale la pena traicionar todos los principios para que sus anuncios aparezcan ante posibles compradores.

Esto es lo que hace que un proyecto potencialmente interesante sea tan aterrador: porque sé que cualquier compañía que, hasta ahora, haya permitido cualquier otro tipo de irregularidades, permitirá cualquier posible mal uso de él. En el contexto de la economía global, cualquiera que se niegue a tomar las precauciones correctas puede hacer mucho daño.

Esperemos que me equivoque.

*Este artículo fue publicado en Forbes.com US originalmente.