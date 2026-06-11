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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza la crisis de abastecimiento de combustibles. (Imagen: Andina)
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza la crisis de abastecimiento de combustibles. (Imagen: Andina)
Por María Julia Aybar

Hace unas semanas, mientras era emitido el Decreto de Urgencia para sustentar el nuevo apoyo a Petro-Perú, se habló del riesgo que corría el abastecimiento de combustibles del mercado nacional y, finalmente, como lo indicó el dispositivo legal, se estableció que “para mitigar la crisis energética en el país y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional”, era necesario proporcionar un nuevo apoyo a Petro-Perú.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.