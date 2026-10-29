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Resumen

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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza cuál es la verdaera protección tarifaria. (Foto: GEC)
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza cuál es la verdaera protección tarifaria. (Foto: GEC)
Por María Julia Aybar

Una de las funciones de los organismos reguladores es la relacionada a la fijación de tarifas para la prestación de los servicios públicos. La razonabilidad de dicho rol es la de proteger los derechos de los consumidores, quienes, por su posición no están en la capacidad de negociar la tarifa más adecuada frente una empresa prestadora de servicios públicos.

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