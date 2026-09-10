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Resumen

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Luis Eléspuru, gerente general de Almafin, analiza cuando crecer también significa estar preparados. (Foto: Archivo El Comercio)
Luis Eléspuru, gerente general de Almafin, analiza cuando crecer también significa estar preparados. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Luis Eléspuru

El agroexportador peruano ha aprendido a competir con el mundo. En poco más de dos décadas, el país pasó de tener una oferta agrícola concentrada en pocos productos a construir una canasta exportadora diversificada, con frutas, hortalizas, café, cacao y otros productos que hoy llegan a mercados cada vez más exigentes. Las agroexportaciones mantienen una trayectoria creciente y en el primer semestre de 2026 superaron los US$5.600 millones.

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