La propuesta apoyada por varias bancadas del Congreso, que busca liberar 25% de los fondos administrados por las AFP debido a la emergencia ocasionada por el coronavirus, es una iniciativa apresurada que debe ser analizada con detenimiento y consultada técnicamente con especialistas ya que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Empecemos por el impacto negativo de corto plazo. A raíz de la desaceleración económica originada por el covid-19 los mercados financieros del mundo han sufrido importantes caídas en las últimas semanas. La corrección a nivel de las bolsas de acciones del globo ha sido la mas drástica desde la crisis financiera del 2008. Los precios de otros activos como bonos de gobierno, bonos corporativos, monedas emergentes, entre otros que forman parte importante de los portafolios administrados por las AFP también se han visto afectados significativamente. Si uno revisa la historia, los mercados suelen recuperarse de estas crisis y en muchos casos estos rebotes suelen darse en pocos meses. Por lo tanto, al retirar el 25% del fondo, el afiliado estaría perdiendo la oportunidad de recuperar estas pérdidas temporales.

Un segundo efecto de corto plazo en los fondos vendría por la necesidad que tendrían las AFP de liquidar una gran cantidad de activos en un plazo muy corto, afectando tanto el valor de los instrumentos que se venden con del 75% restante de los fondos de todos los afiliados. El mercado peruano de bonos es bastante pequeño en términos de volumen y poco profundo, es decir hay muy pocos participantes, en especial a nivel de inversionistas institucionales y mejor ni comentar sobre la liquidez del mercado de acciones local. Si las AFP se ven obligadas a vender de forma apresurada el 25% de los fondos que administran seguramente tendrán que liquidar algunos activos domésticos a precios bastante por debajo de su valor real de mercado afectando finalmente a todos los afiliados, incluyendo a aquellos que decidan no retirar sus fondos.

No podemos dejar de mencionar el impacto de largo plazo de una medida como ésta en las pensiones esperadas de los peruanos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). El retiro de un cuarto del fondo de un trabajador de 30-40 años tendrá un impacto enorme en su pensión estimada al retirarse 30-35 años después.

Considero que el Ejecutivo, con el apoyo del BCR, está desplegando un plan bastante ambicioso para mitigar los efectos negativos de la cuarentena en la economía de las familias y empresas más vulnerables, buscando además no romper la cadena de pagos. Posteriormente se implementarán medidas para apoyar una rápida reactivación de la economía cuando la emergencia de salud pase a una fase mas controlada. Si bien el sistema previsional tiene un amplio espacio para mejoras, dejemos que estas se hagan mediante una reforma bien pensada y que incluya no solo al SPP sino al resto del sistema previsional y de salud como la ONP, Pensión 65 y Essalud. Medidas apresuradas como el retiro del 25% de los fondos pueden ser populares pero no cumplen con solucionar los problemas de corto plazo de la economía y por el contrario terminan por afectar finalmente a los afiliados.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

Te puede interesar