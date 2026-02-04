Experiencia de consumo: cuando las marcas compiten por recuerdos

Durante años, el consumo masivo estuvo dominado por una lógica clara: ofrecer un buen producto, al precio correcto y con una distribución amplia que garantizara disponibilidad y conveniencia. Ese paradigma ha evolucionado: las marcas ya no compiten solo por ser elegidas, sino por ser recordadas. El consumidor no decide únicamente qué compra, sino cómo esa marca lo hace sentir antes, durante y después de la experiencia, y qué lugar ocupa en su memoria.

La experiencia de consumo se ha convertido en el verdadero factor diferenciador. El valor de una marca se construye a partir de todas las interacciones que diseña con su consumidor: su presencia en el punto de venta, su comunicación en entornos digitales y la forma en que acompaña momentos cotidianos, como un desayuno familiar o una tarde preparando un postre en casa. Las marcas que inspiran logran integrarse de manera natural en la vida de las personas, generando emociones positivas y, por ende, relaciones duraderas.

En los hogares peruanos, esta lógica cobra aún más relevancia. En una misma casa conviven distintas edades, rutinas y aspiraciones. Diseñar experiencias de consumo permite conectar con todos sin homogenizar, poniendo en valor aquello que resulta significativo para cada audiencia y respetando sus diferencias.

La experiencia empieza mucho antes de abrir el envase. Comienza en la góndola, en el canal digital, en el tono del mensaje y en la coherencia visual. El retail ha evolucionado de ser un espacio transaccional para convertirse en un escenario donde la marca se expresa o desaparece. Cada interacción suma o resta valor, por lo que el cuidado de los detalles es fundamental.

Las marcas que comprenden el recorrido completo del consumidor son las que ganan relevancia. Más que campañas aisladas, se requiere un lenguaje consistente a lo largo de todo el journey: compra, uso, recompra y recomendación. Las experiencias se construyen con coherencia y sensibilidad a lo largo del tiempo.

En nuestra empresa, esta visión se ha llevado a la práctica con iniciativas como Mundo Gloria, una instalación itinerante de gran formato que recorrió diversas ciudades del país para acercar a los consumidores a nuestra marca emblema y a nuestros procesos productivos. En esa misma línea, lanzamos recientemente nuestra primera campaña de verano para San Mateo, marca que hoy forma parte de nuestro portafolio, con una plataforma que posiciona al Perú como referente de agua de clase mundial, destacando su origen y la calidad de los recursos hídricos.

En categorías de consumo masivo como las de alimentos y bebidas, la experiencia se convierte en el nuevo diferenciador premium. Ya no se paga solo por el contenido, sino por la tranquilidad, la conexión emocional y la confianza que una marca es capaz de generar.

Nuestro rol como líderes es asegurar coherencia en lo que nuestras marcas prometen y entregan, para que esa experiencia sea, siempre, la mejor posible.