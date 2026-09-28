Han pasado casi dos meses desde que el nuevo gobierno asumió funciones y aunque somos conscientes de que está centrado en atender lo relacionado al fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana dada su urgencia, cuesta seguir esperando las medidas que ayuden a solucionar otros temas importantes que comienzan a volverse urgentes.

Como he señalado anteriormente, el sector de hidrocarburos es fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, ya que continúa siendo una de las principales fuentes de energía que impulsa las actividades productivas y sostiene el desarrollo económico. Sin embargo, presenta una problemática que demanda ser atendida con urgencia.

En las últimas semanas, factores externos fuera por completo de nuestro control han impulsado el precio del petróleo por encima de los US$ 100 por barril. Lo que antes parecía excepcional hoy se vuelve más frecuente, en un contexto marcado por el conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz, factores que no muestran señales de una pronta resolución.

Es en este escenario que la situación se vuelve urgente para el país, debido al impacto que tiene el precio del petróleo para nuestra economía. Si bien producimos petróleo, dicha producción está muy por debajo de la demanda actual, por lo cual nos vemos obligados a importar grandes cantidades de combustibles sujetos a estos precios internacionales. Por esta razón, implementar lo antes posible las medidas necesarias para incrementar la producción local de hidrocarburos y así depender cada día menos de la importación de crudo, ya no es solo importante sino también urgente.

Debimos haber empezado hace varios años, y por ello resulta difícil seguir esperando la implementación de las medidas que promuevan la inversión privada en actividades de exploración –con el objetivo de reponer las reservas existentes–, y de explotación que permitan incrementar la producción local y de almacenamiento para evitar el desabastecimiento de combustibles en las distintas partes del país.

Requerimos de un marco legal y reglamentario que nos ayude a mejorar los términos contractuales haciéndolos más competitivos, ampliando los plazos para la recuperación de inversiones y mejorando las condiciones económicas, de tal manera que la inversión privada disponible para este tipo de actividades, que cada vez es más escasa, venga al Perú y no se vaya a otros países de la región. Asimismo, es imprescindible simplificar y disminuir los plazos de los procedimientos administrativos y ambientales que, sin reducir los estándares de protección ambiental y social, nos permitan avanzar con la implementación de proyectos en el menor tiempo posible.

Finalmente, el país no puede seguir postergando las decisiones que permitan desarrollar la infraestructura necesaria para llevar el gas natural que producimos, a precios competitivos, a más hogares peruanos. Ese sigue siendo el gran desafío pendiente.