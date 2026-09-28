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Resumen

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María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza cuando lo importante se vuelve urgente.
María Julia Aybar, Country Manager de Hunt Oil, analiza cuando lo importante se vuelve urgente.
Por María Julia Aybar

Han pasado casi dos meses desde que el nuevo gobierno asumió funciones y aunque somos conscientes de que está centrado en atender lo relacionado al fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana dada su urgencia, cuesta seguir esperando las medidas que ayuden a solucionar otros temas importantes que comienzan a volverse urgentes.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.