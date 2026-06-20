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Resumen

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Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza cuándo olvidamos cómo reducir la pobreza, para La Mirada. | Ilustración: Giovanni Tazza
Oswaldo Molina, Profesor e Investigador de la Universidad del Pacífico y fundador de la Red de Estudios para el Desarrollo, analiza cuándo olvidamos cómo reducir la pobreza, para La Mirada. | Ilustración: Giovanni Tazza
Por Oswaldo Molina

Mientras esperamos la proclamación oficial de los resultados electorales, vale la pena mirar los grandes desafíos que enfrentará el próximo gobierno. Y ninguno es tan importante como reducir la pobreza. Después de todo, si existe un objetivo que debería convocarnos como país, es lograr que más peruanos puedan acceder a una vida mejor, especialmente aquellos que aún permanecen excluidos del progreso. Para ello, no necesitamos empezar de cero. Basta recordar qué hicimos bien cuando logramos reducir la pobreza de manera sostenida y observar qué están haciendo países de la región que siguen avanzando.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.