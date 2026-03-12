Escuchar
Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, analiza cuestión de confianza.
Por Caroline Gibu

Hace unos días, fui con mi hija a un centro comercial ubicado en una concurrida avenida, con muchos autos y transeúntes yendo de un lugar a otro. Al intentar cruzar la calle, nos topamos con un semáforo sonoro, uno de los pocos instalados en nuestra ciudad, que tienen por objetivo facilitar el cruce peatonal a las personas con discapacidad visual. Mi comentario positivo fue inmediatamente interceptado por mi hija quien incrédula me dijo “pero si no hay líneas guía en el piso para quienes usan bastón, y los conductores no respetan los semáforos. Lo más probable es que la persona invidente requiera ayuda. El semáforo sonoro no sirve de mucho”. La falta de confianza arruina las mejores ideas.

