Durante mucho tiempo la sostenibilidad fue tratada en las empresas como un tema solamente reputacional. Hoy es, además de eso, un tema financiero. Las variables ambientales están comenzando a influir en la evaluación de riesgos, en las condiciones de financiamiento y, por tanto, en la competitividad de las compañías.

El cambio no responde a una tendencia discursiva, sino a la lógica del mercado. El sistema financiero está incorporando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro de sus decisiones crediticias. Ya no se trata únicamente de buenas intenciones o de posicionamiento de marca: se trata de acceso a capital.

Las finanzas verdes reflejan esa transformación. Bonos y préstamos vinculados a sostenibilidad no se aprueban con compromisos generales, sino con métricas verificables. Para acceder a ellos, las empresas deben definir líneas base, establecer objetivos medibles y reportar avances periódicos. El desempeño ambiental empieza así a tener consecuencias económicas concretas.

A nivel global, estos mecanismos canalizan recursos hacia proyectos con impacto ambiental comprobable bajo esquemas de medición y transparencia cada vez más rigurosos. En el Perú, entre 2023 y 2025, el financiamiento bajo principios de sostenibilidad alcanzó los US$ 4,879 millones, según Pacific Corporate Sustainability (PCS). Más relevante que la cifra es lo que revela: las variables ambientales ya forman parte de la evaluación financiera.

En el sector pesquero esto resulta particularmente evidente. La sostenibilidad no es un componente adicional, sino una condición para la continuidad del negocio. Nuestra actividad depende directamente de la disponibilidad del recurso y del equilibrio del ecosistema marino. Sin gestión responsable, simplemente no hay operación futura.

Por ello, el financiamiento sostenible es más que un instrumento financiero: es una señal de compromiso con el futuro. Nos permite invertir en eficiencia, modernización y mejores estándares operativos, alineando el desempeño ambiental con la solidez financiera. Cada nueva medición no solo evalúa resultados, también nos desafía a usar mejor cada recurso y a operar con mayor responsabilidad, algo indispensable en una industria cuya competitividad depende directamente de la salud del ecosistema que la hace posible.

Un ejemplo claro son los préstamos sostenibles vinculados a indicadores de desempeño. Contamos con financiamientos de mediano plazo y un nuevo préstamo sostenible firmado en 2025, que incorpora compromisos medibles asociados a incentivos financieros directos. Este enfoque empieza a extenderse a la cadena de valor: el factoring y otras soluciones financieras pueden integrar criterios de sostenibilidad que otorguen mejores condiciones a proveedores con avances ambientales y sociales, convirtiendo la liquidez en un incentivo para elevar estándares y alinear sostenibilidad con competitividad

El crecimiento de estos instrumentos en el país confirma que el mercado reconoce la relación directa entre sostenibilidad, riesgo y competitividad. Para una industria estratégica como la pesquera, esto implica entender que proteger el recurso es también proteger empleo, cadena productiva y aporte al desarrollo del país. Integrar la sostenibilidad a la estrategia financiera no es una postura declarativa, sino una decisión empresarial que define la capacidad de permanencia y crecimiento en el tiempo.