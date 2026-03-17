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Resumen

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Juan Luis Laghi Rey, CFO de TASA, analiza de buenas intenciones a instrumentos financieros (Foto: GEC)
Juan Luis Laghi Rey, CFO de TASA, analiza de buenas intenciones a instrumentos financieros (Foto: GEC)
Por Juan Luis Laghi Rey

Durante mucho tiempo la sostenibilidad fue tratada en las empresas como un tema solamente reputacional. Hoy es, además de eso, un tema financiero. Las variables ambientales están comenzando a influir en la evaluación de riesgos, en las condiciones de financiamiento y, por tanto, en la competitividad de las compañías.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.