Desbloqueando el crecimiento al abrazar las paradojas de la era inteligente*

La era inteligente está marcada por un rápido progreso tecnológico, cambios sociales y complejas paradojas. Estamos más conectados, pero más aislados; inundados de información, pero inseguros de la verdad; empoderados y amenazados por la tecnología.

A medida que las empresas y los gobiernos enfrentan desafíos relacionados con la soberanía, la seguridad y la competitividad, deben adoptar enfoques que inicialmente parecen contradictorios: invertir con audacia a pesar de los recursos limitados, compartir datos mientras se protegen y competir mientras se colabora. En este contexto, las organizaciones deben considerar tres pilares para navegar esta nueva normalidad de paradojas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Primero, cimentarse en bases digitales flexibles; segundo, incorporar la inteligencia artificial de manera profunda y responsable en sus operaciones; y tercero, ver la colaboración como una ventaja estratégica en lugar de un compromiso.

Estos principios forman la columna vertebral de una forma de trabajo sostenible en la era inteligente, donde el progreso depende de navegar las paradojas con agilidad y un propósito compartido. Para mantenerse al ritmo, las organizaciones necesitan una plataforma que pueda evolucionar tan rápido como el mundo que la rodea. Esa base es la nube. La infraestructura moderna en la nube permite que los datos, las aplicaciones y la IA interoperen sin problemas, creando un entorno donde la innovación puede florecer. Acelera el despliegue de actualizaciones de software y nuevas aplicaciones, reduce la complejidad y proporciona la escalabilidad necesaria para responder a demandas cambiantes.

Las organizaciones deben fomentar una mentalidad que abrace el cambio, incentive la experimentación y priorice la resiliencia sobre la perfección. Esto significa empoderar a los equipos para adaptarse rápidamente, aprender de manera continua y ver el cambio como una oportunidad en lugar de una amenaza. Para liberar todo su potencial la IA debe estar profundamente integrada en los procesos empresariales, y esto requiere tres ejes: Software moderno en la nube, gestión avanzada de datos y una pila consistente de tecnologías de IA.

Pasar de un software local heredado a aplicaciones integradas en la nube desbloquean la capacidad de la IA para acceder, comprender y facilitar transacciones en toda la empresa. Los agentes de IA funcionan como compañeros digitales, capaces de ejecutar flujos de trabajo complejos en todo el negocio.

En un mundo hiperconectado, ninguna empresa o gobierno puede enfrentar los desafíos actuales por sí solo. Las amenazas de ciberseguridad, el cambio climático y la desigualdad económica son problemas globales que exigen soluciones colectivas.

La ventaja competitiva ahora radica en las alianzas, a través de industrias, sectores y fronteras. La colaboración público-privada es esencial para cocrear casos de uso de IA, construir ecosistemas abiertos e invertir en educación digital. Estas alianzas son imperativos estratégicos que fortalecen nuestra sociedad y nuestra economía para un crecimiento a largo plazo.