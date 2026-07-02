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Resumen

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Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza descentralizar el Perú, una tarea impostergable | Foto: Perú Retail
Roque Benavides, presidente del Directorio de Buenaventura, analiza descentralizar el Perú, una tarea impostergable | Foto: Perú Retail
Por Roque Benavides

En Argentina suelen decir que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Detrás de esta expresión se esconde el centralismo, una tarea pendiente que debemos afrontar.

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