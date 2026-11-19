La semana pasada estuvimos en la Bolsa de Nueva York (NYSE) por los 30 años de presencia de Compañía de Minas Buenaventura en el mercado bursátil más grande del mundo. Tuve el honor de tocar el icónico campanazo de apertura de sesión, una experiencia que nos llenó de orgullo como empresa, como mineros y, sobre todo, como peruanos.

Buenaventura —que nació hace más siete décadas en Huancavelica—, en 1996, luego de un proceso de años, viajes y ‘road shows’ en bancos de inversión y en las principales capitales financieras, logró convertirse en la primera compañía minera latinoamericana en listar la totalidad de sus acciones (‘full listing’) en la NYSE.

Treinta años después seguimos presentes en Wall Steet. Y mantenerse no ha sido fácil. Hemos atravesado crisis y ciclos económicos y políticos. Esta permanencia refleja una cultura empresarial basada en el trabajo responsable, en la exploración y en la adaptación, pero, sobre todo, un compromiso con el Perú.

La experiencia de Buenaventura demuestra que las empresas peruanas también podemos competir en el mundo. Los mercados internacionales exigen, pues, información rigurosa, eficiencia operacional, sostenibilidad en la gestión social y ambiental y disciplina financiera. Estos son estándares que hemos mantenido durante tres décadas y que han contribuido a fortalecer la confianza hacia el mercado.

Precisamente, esta semana recibimos otra buena noticia. El Perú colocó US$ 4.500 millones en bonos soberanos, la mayor emisión en dólares de su historia. Como señaló el ministro Elmer Cuba, la confianza de los inversionistas ha sido extraordinaria y confirma que nuestro país mantiene su capacidad para acceder a financiamiento internacional de largo plazo.

En el Perú se han hecho muchas cosas bien. Desde la década de 1990 iniciamos un proceso de apertura económica y promoción de la inversión privada que sentó las bases de nuestro crecimiento. Hoy contamos con tratados de libre comercio con las principales economías del mundo, formamos parte de la Alianza del Pacífico, tenemos instituciones sólidas como el BCR y mantenemos el grado de inversión. Son avances que debemos preservar.

Pero también hay tareas pendientes: impulsar reformas estructurales, destrabar proyectos que permitan dinamizar más la economía y establecer una política de Estado para promover la formalización de nuestra economía, particularmente en sectores como la minería, donde la informalidad representa uno de los mayores desafíos. Todo ello contribuirá a generar más empleo formal, reducir la pobreza y llevar bienestar a las regiones.

Regresamos de Nueva York con renovado optimismo. Buenaventura y sus más de 18 mil trabajadores en ocho regiones del país es una muestra de lo que podemos construir desde el Perú con visión de largo plazo. Tenemos riqueza geológica, talento y oportunidades de inversión. Sigamos trabajando para que la confianza que el mundo deposita en nosotros se traduzca en desarrollo y oportunidades para más peruanos.