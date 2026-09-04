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Resumen

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Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza desigualdad, un debate mal planteado. (Getty)
Evans Avendaño, gerente general de Aeropuertos del Perú y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de ACI-LAC, analiza desigualdad, un debate mal planteado. (Getty)
Por Evans Avendaño

El concepto de desigualdad en la distribución de la riqueza suele utilizarse de manera imprecisa y, en muchos casos, equivocada. Frecuentemente, cuando se habla de desigualdad, en realidad se está aludiendo al problema de la pobreza, conceptos distintos que suelen confundirse deliberadamente para darle un uso político.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.