La magnitud de las anomalías en la temperatura del mar indica la configuración de un evento extremo de El Niño sobre nuestro país. Este riesgo está concentrando, como es natural, la atención y preocupación de todos. Es por supuesto deseable que no se produzcan pérdida de vidas ni heridos. Ojalá. El reto será que haya información y evacuación oportuna en las zonas en riesgo. Es probable que la infraestructura y la propiedad de personas y empresas pueda verse afectada.

Usualmente, los criterios técnicos de construcción de infraestructura se establecen sobre la base de estadísticas históricas y se diseñan para soportar el 95% de los posibles eventos naturales observados en el pasado. Lo complicado ahora es que el calentamiento del mar es tan alto que pueden observarse “eventos de cola”, donde la naturaleza rebase la capacidad de diseño de muchas obras de infraestructura pública o privada. Y es aquí donde la mayor incertidumbre está teniendo efectos sobre el sector privado.

También sabemos por nuestra historia que El Niño es un evento recurrente. Sabemos, asimismo, que este evento nos encuentra con una economía con indicadores macro muy positivos, en crecimiento, y que es 21% más grande —en términos reales— que en el 2017 y mucho más grande que el 2007. Para el mismo tamaño del golpe, ahora podemos tener mayor capacidad de resistencia a nivel nacional; pero, por supuesto, los efectos locales pueden ser muy graves.

Una vez que el evento pase y se alivien las necesidades de nuestros compatriotas directamente afectados, y que podamos comenzar a reponer la infraestructura dañada, la economía debería regresar a un rápido crecimiento, empujada también por un rebote post Niño. Usualmente este rebote trae cambios positivos en la productividad agrícola, la pesca se recupera y debería recuperarse el empleo perdido. A esa fuerza interna se añadirá, probablemente, un precio internacional de petróleo más estable y, por lo tanto, los términos de intercambio volverían a ser favorables al Perú en la segunda mitad del próximo año.

Ese escenario se vería reforzado por el incremento sustantivo de la inversión minera como producto del entorno favorable para el cobre. Tía María debería empezar a producir a fines del próximo año y seguramente los inversionistas mineros más grandes anunciarán la ejecución de otros proyectos que han estado esperando un entorno favorable. Ello será acompañado por el ambicioso proceso de simplificación administrativa que está llevando a cabo el Minem, en coordinación con el Minam, de modo que recuperemos la competitividad perdida. La construcción y las actividades de infraestructura continuarían siendo dinámicas, y la inversión privada no ejecutada en los últimos años puede recuperarse significativamente. Con ello, el crecimiento económico en el 2028 y los siguientes podría ser muy interesante.

Si ello se da, deberíamos llegar a las elecciones del 2031 con un país menos desigual y con más oportunidades; que nos permitan pensar en que el electorado no se dejará seducir por políticas populistas de izquierda en las próximas elecciones generales. Ese es el reto político que enfrenta el actual gobierno.