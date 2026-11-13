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Resumen

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Gonzalo Tamayo, Socio de Macroconsult, analiza lo que pasará después de El Niño.
Gonzalo Tamayo, Socio de Macroconsult, analiza lo que pasará después de El Niño.
Por Gonzalo Tamayo

La magnitud de las anomalías en la temperatura del mar indica la configuración de un evento extremo de El Niño sobre nuestro país. Este riesgo está concentrando, como es natural, la atención y preocupación de todos. Es por supuesto deseable que no se produzcan pérdida de vidas ni heridos. Ojalá. El reto será que haya información y evacuación oportuna en las zonas en riesgo. Es probable que la infraestructura y la propiedad de personas y empresas pueda verse afectada.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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