Cada año, el día de la madre activa una de las fechas comerciales más relevantes, pero también una de las más desafiantes. Si algo venimos observando desde el área de planeamiento estratégico de McCann –luego de recoger y procesar distintas fuentes– es que la figura de mamá en el Perú ya no puede abordarse desde los mismos códigos de siempre o depender solo de una buena creatividad. A continuación, tres verdades que hoy deberían servir de guía para cualquier marca que quiera conectar realmente con las audiencias en esta fecha.

La primera refleja una realidad de nuestro país: “Las redes de apoyo son indispensables”. En el Perú, más del 80% de mujeres peruanas con hijos son solteras según Reunis (repositorio de información del Estado) porcentaje que ha ido creciendo año a año. En muchísimo casos, implica asumir solas no solo la crianza, sino también el sustento económico y la responsabilidad del hogar. En este contexto, la red de apoyo deja de ser periférica y se vuelve central. Y cuando no existe, las mamás la crean. Hoy muchas encuentran compañía, consejo y contención en comunidades digitales, especialmente en plataformas como TikTok, donde comparten experiencias y construyen nuevas formas de acompañarse. Para las marcas, aquí hay una oportunidad poderosa: dejar de hablar solo de mamá como heroína individual y empezar a reconocer a la red que la sostiene; visibilizarlo puede generar una conexión mucho más auténtica.

La segunda verdad es igual de potente: “Hay nuevos códigos para decir te quiero”. Durante años (e incluso a la fecha), las marcas han representado el cariño desde recursos más clásicos y predecibles: flores, cartas, canciones, etc. Todo eso sigue existiendo, sí, pero ya no alcanza. Hoy, en una generación mucho más digital, el amor se expresa a través de memes, videollamadas, reenvío de reels, playlists o videoclips con fotos. El sentimiento permanece, el lenguaje cambia. Y ahí hay una oportunidad creativa: mostrar que el amor filial también puede verse en códigos contemporáneos, cotidianos y culturalmente vigentes. Entendiendo esto, las marcas podrán entrar a la conversación desde un lugar mucho más relevante; resultando menos acartonados y más cercanos a la vida real.

Y hay una tercera verdad que quizá sea la más incómoda, pero también la más humana: la relación con mamá no siempre es fácil o perfecta. Nunca lo fue. Está llena de tensiones, silencios, distancias y reconciliaciones. No es casualidad que haya miles de contenidos en TikTok sobre “cómo sanar el vínculo con mamá”. Sin embargo, el amor siempre permanece. De hecho, hoy empieza a verse un interés cada vez mayor por reconectar, por reparar, por acercarse desde otro lugar. Para las marcas, esto abre una posibilidad distinta: salir de la idealización vacía y entrar en territorios emocionales más honestos. Porque muchas veces lo que conmueve no es la perfección, sino la verdad.

En una fecha tan saturada de mensajes, la ventaja competitiva no estará en hablar más fuerte, sino en leer mejor la cultura. Y la cultura está diciendo cosas importantes.