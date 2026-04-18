Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)
Por Andrea Rosselló Alcorta

Cada año, el día de la madre activa una de las fechas comerciales más relevantes, pero también una de las más desafiantes. Si algo venimos observando desde el área de planeamiento estratégico de McCann –luego de recoger y procesar distintas fuentes– es que la figura de mamá en el Perú ya no puede abordarse desde los mismos códigos de siempre o depender solo de una buena creatividad. A continuación, tres verdades que hoy deberían servir de guía para cualquier marca que quiera conectar realmente con las audiencias en esta fecha.

TE PUEDE INTERESAR